Пермский «Театр-Театр» будет работать на большой сцене до Нового года

Пермский «Театр-Театр» будет играть спектакли на большой сцене до нового года. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Ранее сообщалось, что спектакли на большой сцене закончатся после 4 ноября, однако ряд формальностей требует более длительного времени перед началом строительных работ. На этой неделе будет опубликована афиша спектаклей на ноябрь и декабрь и откроются продажи билетов.

Напомним, «Театр-театр» закрывает большой зрительный зал и фойе на капитальный ремонт. В результате количество зрительских мест в зале увеличится с 600 до 850, появится балкон, на всех ярусах фойе будут работать кафе, откроются дополнительные сервисные помещения и выставочная зона.