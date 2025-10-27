В Оренбуржье за девять месяцев снято с реализации 156 кг рыбы и морепродуктов

В Оренбургской области в результате проверок забраковано и снято с реализации 26 партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 156 кг за девять месяцев. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

По данным ведомства, всего в регионе проверено 169 хозяйствующих субъектов, осуществляющих на 752 объектах обращение пищевой рыбной продукции в переработанном или не переработанном виде. Исследовано 829 проб продукции. Не соответствовали гигиеническим нормативам 0,3 % проб по физико-химическим, 1,1% по микробиологическим показателям.

Основными нарушениями являются: обнаружение продукции без маркировки и товаросопроводительной документации, нарушение условий хранения рыбной продукции.

Руфия Кутляева