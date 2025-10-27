«Вероятность "большой сделки" существует»

Дональд Трамп находится в большом азиатском турне. Во время приветственной церемонии в аэропорту Куала-Лумпура президент США лично поучаствовал в красочном артистическом представлении. Главным мероприятием его поездки станет саммит АТЭС в Южной Корее и переговоры с председателем КНР. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет больших прорывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп отправился в большое азиатское турне. Финалом будет его участие в саммите АТЭС в Южной Корее и встреча с председателем Си Цзиньпином на полях этого мероприятия. 47-й президент Соединенных Штатов сделал остановку в Катаре. Смысл этого действа понятен: необходимо продемонстрировать, что едет он не с пустыми руками, а с подтверждением своего основного тезиса о «завершении всех войн на планете Земля».

Американские чиновники самого высокого ранга во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом практически всю неделю находились в Израиле, дабы удержать хрупкий мир. На сегодня это более-менее удается. Однако гарантий, что процесс в один момент не сорвется, скажем так, немного. Особенно это будет неприятно прямо в канун переговоров с китайским руководителем. Главный вопрос для нас, для России, это, наверное, что скажет товарищ Си по Украине. Скорее всего, на первом месте будут экономические вопросы. Глава КНР не станет торопиться с оценками, лишь выразит поддержку скорейшему прекращению огня.

Общий смысл такой: пусть Трамп и дальше пытается всех помирить, но в итоге провалится и сломает себе шею. Тогда с ним будет проще разговаривать. Собственно, почему важен мир на Ближнем Востоке? В подтверждение силы Америки. А если нет, какой ты тогда миротворец? Слова должны подкрепляться делами. Так или иначе разговор предстоит непростой. Впрочем, вероятность «большой сделки» лидеров Запада и Глобального Юга существует. Не сейчас, так в будущем. Почему? Потому что есть взаимный экономический интерес.

К слову, в Китае прошел пленум ЦК КПК. На нем утвержден очередной пятилетний план. В условиях торговой войны и взаимных санкций воплотить его в жизнь будет ох как непросто. Не говоря уж о силовом сценарии вокруг Тайваня. К тому же есть некоторая информация, что позиции Си Цзиньпина не такие уж и прочные, как это может показаться на первый взгляд.

Теоретически встреча может и не состояться. Москва тем временем демонстрирует свой главный козырь — ядерный. Мол, с нами придется считаться, в противном случае «весь мир в труху». Тогда как другой важный козырь — нефтяной — из рук РФ активно пытаются выбить. Конечно, Китай Россию поддержит и объявит о независимой энергетической политике. Однако не все решает государство. Трейдерам и иным хозяйствующим субъектам не нужны проблемы, связанные с санкциями. В этой связи очень интересна позиция Индии. Трамп объявил, что страна фактически отказалась от российской нефти. Премьер-министр Нарендра Моди это опровергает, но и здесь так же, как и с Китаем, — обстоятельства иногда оказываются сильнее.

Конечно, все происходящее мешает бизнесу на глобальном уровне, увеличивают риски конфронтации. Однако мировые державы нынче используют ситуацию для большого торга друг с другом. Речь идет о создании новой архитектуры международных отношений. Торг этот в самом разгаре, а может быть, даже толком и не начинался. К слову, место России в этой новой системе пока что не до конца понятно. В общем и целом поводов для радужных прогнозов, прямо скажем, немного.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе