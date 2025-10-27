Проект курорта «Увильды Резорт» получил положительное заключение экоэкспертизы

Государственная экологическая экспертиза выдала положительное заключение проекту термального курорта «Увильды Резорт», который планируют построить на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе. Об этом сообщает пресс-служба специализированного застройщика «Увильды-Резорт».

Фото: Проект термального комплекса «Увильды Резорт»

Термальный комплекс появится на участке в 72 км от Челябинска, недалеко от сел Губернское и Кузнецкое. Общая площадь застройки составит 24 га. Экологическую экспертизу провели компании «Экостандарт-консалтинг» из Челябинска и «Русловые процессы» из Санкт-Петербурга.

Проект термального комплекса включает создание очистных сооружений, которые обеспечат биологическую безопасность сточных вод. К центральной системе канализации термального комплекса в дальнейшем смогут присоединить другие туристические базы. Это позволит снизить нагрузку на экосистему озера Увильды. На территории комплекса также появятся экологические тропы и пост мониторинга для постоянного контроля за состоянием водных ресурсов.

«Компания-застройщик сначала провела комплексное экологическое обследование, а уже на основе его результатов разрабатывала проект. Все наши рекомендации — от организации экологических троп до создания системы централизованного водоотведения — были учтены. Проведены гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания, разработана программа мониторинга состояния водного объекта»,— отметил директор ООО «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

Проект термального комплекса реализует специализированный застройщик «Увильды-Резорт» и группа компаний «Икар». Соглашение о строительстве основатель сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов заключил с правительством Челябинской на Петербургском международном экономическом форуме – 2025.

«Важно создать такое пространство, где комфорт гостя не вступает в конфликт с природой. Мы изначально выбрали путь экологической ответственности и рады, что экспертное заключение подтвердило правильность наших решений», — подчеркнул Евгений Кононов.

Ольга Воробьева