Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проект курорта «Увильды Резорт» получил положительное заключение экоэкспертизы

Государственная экологическая экспертиза выдала положительное заключение проекту термального курорта «Увильды Резорт», который планируют построить на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе. Об этом сообщает пресс-служба специализированного застройщика «Увильды-Резорт».

Фото: Проект термального комплекса «Увильды Резорт»

Фото: Проект термального комплекса «Увильды Резорт»

Термальный комплекс появится на участке в 72 км от Челябинска, недалеко от сел Губернское и Кузнецкое. Общая площадь застройки составит 24 га. Экологическую экспертизу провели компании «Экостандарт-консалтинг» из Челябинска и «Русловые процессы» из Санкт-Петербурга.

Проект термального комплекса включает создание очистных сооружений, которые обеспечат биологическую безопасность сточных вод. К центральной системе канализации термального комплекса в дальнейшем смогут присоединить другие туристические базы. Это позволит снизить нагрузку на экосистему озера Увильды. На территории комплекса также появятся экологические тропы и пост мониторинга для постоянного контроля за состоянием водных ресурсов.

«Компания-застройщик сначала провела комплексное экологическое обследование, а уже на основе его результатов разрабатывала проект. Все наши рекомендации — от организации экологических троп до создания системы централизованного водоотведения — были учтены. Проведены гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания, разработана программа мониторинга состояния водного объекта»,— отметил директор ООО «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

Проект термального комплекса реализует специализированный застройщик «Увильды-Резорт» и группа компаний «Икар». Соглашение о строительстве основатель сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов заключил с правительством Челябинской на Петербургском международном экономическом форуме – 2025.

«Важно создать такое пространство, где комфорт гостя не вступает в конфликт с природой. Мы изначально выбрали путь экологической ответственности и рады, что экспертное заключение подтвердило правильность наших решений», — подчеркнул Евгений Кононов.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все