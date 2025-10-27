На трассе «Обход Тольятти» произошла авария из-за лося

На 92-м километре автодороги «Обход Тольятти» произошло ДТП с участием дикого животного. 26 октября 2025 года в 19:15 водитель автобуса VSN-700 насмерть сбил лося, пересекавшего проезжую часть.

По данным Госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную скорость и не учел погодные и дорожные условия, включая ограниченную видимость. Он не смог контролировать автобус и не принял меры для снижения скорости при возникновении опасности, что привело к наезду на лося.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными на загородных трассах.

Андрей Сазонов