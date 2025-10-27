Житель Астраханской области пойдет под суд за гибель ребенка от удара током

В Астраханской области суд рассмотрит в отношении местного жителя уголовное дело о причинении смерти по неосторожности ребенку (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в 2000 году фигурант проложил электрическую проводку по своему земельному участку вдоль забора с соседским домом в поселке Лиман. Весной этого года он заметил разрыв провода и самостоятельно его устранил. Также он выяснил, что изоляция провода частично разрушена, в связи с чем восстановил ее в ряде мест при помощи изоленты. При этом житель Лимана не стал менять поврежденный провод на новый.

8 июня находившийся в гостях у бабушки и дедушки ребенок собирал ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке, и случайно коснулся оголенного электрического провода, в результате чего погиб от удара током. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов