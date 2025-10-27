Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинской компании выдали льготный кредит на 16 млн рублей для автоматизации

Промышленная компания «Анеко» собирается автоматизировать процесс антикоррозийной наплавки деталей оборудования. Для этих целей предприятие приобретет специального робота, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Общий бюджет проекта составляет 26 млн руб. С помощью займа от регионального фонда развития промышленности на сумму 16,4 млн руб. под 3% годовых компания закупит манипулятор для наплавки деталей колонной обвязки и шиберной задвижки. На оставшиеся средства — 9,6 млн руб. — предприятие приобрело комплекс для автоматической аргонодуговой наплавки. Планируется, что роботизация позволит повысить скорость сборки изделий в шесть раз, а эффективность производства вырастет на 5% в год. Кроме того, будет создано пять новых рабочих мест. Запустить участок собираются во второй половине 2026 года.

Виталина Ярховска

