За последний год российский комментариат в значительной степени превратился в «трампологов». Любые высказывания президента США — а их нередко бывает несколько каждый день — становятся предметом самого пристального внимания и активного обсуждения. Поскольку заявления Трампа часто противоречат предыдущим, отслеживание хода мыслей Трампа представляет собой увлекательное занятие — своего рода виртуальное катание на американских горках. Дух захватывает.

Дмитрий Тренин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Особо увлекаться, впрочем, не стоит. Тактика Трампа в общем-то понятна. Он то грубит и угрожает, то льстит и успокаивает. Он то свой, то чужой. Важнее понять, есть ли за этой тактикой какая-то стратегия. За девять месяцев второго президентства Трампа накопилось достаточно материала для предварительных выводов.

Во-первых, Трамп стремится стать величайшим президентом в истории США. Его стратегия нацелена прежде всего на достижение личного величия.

Во-вторых, он стремится подавить экономических конкурентов США.

В-третьих, он стремится стяжать лавры глобального миротворца — для себя самого и для США.

Для России имеет значение именно третий пункт. Мир для Трампа — это на самом деле перемирие. Добиваться подлинного мирного урегулирования у него нет ни желания, ни терпения. Главное — собрать в одном месте представителей конфликтующих сторон и, возвысившись над ними, объявить о наступлении «мира». Что будет потом, Трампа не интересует: ответственность за возобновление войн ляжет на других, а сам он останется миротворцем. Когда эта формула не работает, Трамп «сердится», «устает», «разочаровывается» — и грозится применить силу, чтобы заставить несговорчивых принять его условия мира.

С Россией эта формула не работает. К сожалению, не работает — уже с Трампом — и формула российской стороны: объяснить американскому президенту, в чем лежат глубинные причины украинского кризиса и почему предлагаемые Москвой условия являются не «максималистскими», а минимально необходимыми для достижения прочного мира. Трамп — про «здесь и сейчас», история для него — пустой звук. В итоге диалог с ним идет уже восемь месяцев, а «свет в конце туннеля» то забрезжит, то погаснет.

Есть тому и важная внешняя причина. При всем своем безмерном «величии» Дональд Трамп — фигура не вполне самостоятельная. Он — не «царь Америки» и не «император Западного мира». Он не может игнорировать европейских вассалов, как бы ни относился к ним персонально. Тем более он не может игнорировать однопартийцев-республиканцев и оппонентов-демократов в США, практически единых в своем враждебном, если не русофобском отношении к России. Не может и не сможет.

«Специальная дипломатическая операция» — диалог руководства России с президентом Трампом — была полезной. Она продемонстрировала партнерам России искреннее стремление Москвы к справедливому и прочному миру.

Она продемонстрировала российской армии и российскому народу приверженность руководства страны заявленным целям СВО. Она, наконец, продемонстрировала самому руководству России пределы возможностей Дональда Трампа. Несмотря на отмену или перенос новой встречи Путина и Трампа, диалог Кремля с Белым домом продолжается, но уже на двух параллельных «дорожках»: Лавров—Рубио и Дмитриев—Уиткофф. Надо понимать, однако, функцию дипломатии на войне. Она заключается в фиксации результатов, достигнутых на театре военных действий. Специальная дипломатическая операция может быть полезной, но заменой специальной военной она быть не может.

Дмитрий Тренин, директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ «Высшая школа экономики»