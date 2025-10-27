Житель Ижевска осужден на 8 лет за избиение коллеги

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 3 июня, когда подсудимый и его коллега распивали спиртные напитки. В ходе конфликта он нанес множество ударов по голове и телу потерпевшего, который вскоре скончался от полученных травм.

Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения. В пользу супруги жертвы взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тыс. руб.

Анастасия Лопатина