Житель Ижевска осужден на 8 лет за избиение коллеги
Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел 3 июня, когда подсудимый и его коллега распивали спиртные напитки. В ходе конфликта он нанес множество ударов по голове и телу потерпевшего, который вскоре скончался от полученных травм.
Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения. В пользу супруги жертвы взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тыс. руб.