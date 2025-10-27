С дроппера взыскали похищенные у пенсионерки из Башкирии 116 тысяч рублей

Северский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Мелеузовского межрайонного прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Основанием для обращения в суд стали материалы уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что в апреле-мае 2024 года пожилой жительнице Мелеуза неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка и полиции. Они убедили пенсионерку, что на нее пытаются оформить кредит, и необходимо перевести накопления на «безопасный» счет.

Потерпевшая перечислила 116 тыс. руб. на счет жителя Краснодарского края, передавшего свои данные мошенникам.

Майя Иванова