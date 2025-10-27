У учителей в пострадавшей от нападения школе в Перми появятся браслеты безопасности

В школе №127, где в 2018 году произошло нападение, ищут охранную организацию. Об этом сообщает rifey.ru. Начальная цена контракта 863,8 тыс. руб. Договор заключат до 31 декабря 2026 года. Подрядчик должен обеспечить физическую и техническую безопасность школы. В техническую часть входит обслуживание «тревожных кнопок» и браслетов безопасности.

Браслет безопасности является аналогом «тревожной кнопки». При нажатии сигнал уходит на пост охраны. Всего в школе 34 браслета. Каждый закреплен за отдельным кабинетом, за пределами кабинета он не работает. В других пермских школах подобных нововведений нет. Приобретение браслетов было личной инициативой администрации школы №127.

Нападение на школу №127 произошло в 2018 году. Двое 16-летних подростков Лев Биджаков и Александр Буслидзе пришли в школу с ножами и напали на учеников и учительницу. В результате нападения пострадали 15 человек. Биджакова приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Буслидзе приговорили к семи годам лишения свободы.