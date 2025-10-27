Сменился руководитель «Яроблтранскома»

Директором ГБУ ЯО «Яроблтранском» назначен Андрей Пинчук. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Он сменил на этом посту Илью Маркова, который исполнял обязанности директора с августа. До него и. о. директора работал Анвар Ахметханов, который в августе был назначен и. о. директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Информации о предыдущей работе на руководящих должностях господина Пинчука в системе «СПАРК-Интерфакс» нет. ГБУ «Яроблтранском» организует пассажирские перевозки по региону и за его пределами, а также работу ярославского автовокзала.

Антон Голицын