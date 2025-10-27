Мэрия Уфы не нашла застройщика для реновации квартала возле стадиона Гастелло

Конкурсная комиссия признала несостоявшимися торги на право комплексного развития территории (КРТ) в квартале между Сельской Богородской и Мишкинской улицами и Индустриальным шоссе в Уфе из-за отсутствия заявок, следует из протокола на портале торгов.

Конкурс был объявлен мэрией Уфы в конце сентября. Его начальная цена составляла 1,76 млн руб. По условиям торгов, победитель должен снести 10 аварийных домов и другие строения, взамен построить до 98 тыс. кв. м жилья и предусмотреть размещение детского сада на 200 мест. Также застройщик обязан подтвердить наличие 223,9 млн руб. на расселение жильцов аварийных домов.

На реализацию проекта отводится семь лет, минимальные вложения в развитие территории должны составить 10,8 млрд руб.

Комиссия рекомендовала провести повторные торги.

Идэль Гумеров