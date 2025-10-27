Компании из Магнитогорска дали участок для строительства экодеревни в Башкирии

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) подписал договор аренды земельного участка в Абзелиловском районе, на котором построит VIP-комплекс «Экодеревня-2», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Инвестор планирует вложить в проект около 300 млн руб.

Комплекс появится на участке площадью 17,5 га на озере Якты-Куль рядом с действующей «Экодеревней», которую открыли в 2023 году. На объекте создадут 27 рабочих мест.

После презентации на «инвестиционном часе» в правительстве республики проект включили в перечень приоритетных. Инициатор заключил с властями региона соглашение о защите и поощрении инвестиций. Согласно распоряжению главы республики Радия Хабирова, компании выделили земельный участок в аренду без торгов.

Экодеревня будет строиться в четыре этапа. Полностью ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2032 году.

ММК зарегистрировано в Магнитогорске в октябре 1992 года. Компания занимается производством чугуна, стали и ферросплавов. В 2021 году выручка составила 786 млрд руб., чистая прибыль — 220,9 млрд руб.

Майя Иванова