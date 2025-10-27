Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Время каникул

Рекомендации от искусственного интеллекта, как интересно провести каникулы

Нейросетевая модель Сбера GigaChat по запросу дала несколько советов, как провести школьные осенние каникулы интересно и познавательно. В статье представлены пять способов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семейный поход в лес

Осень — идеальное время для прогулок на свежем воздухе. Подготовьте удобную одежду, запаситесь едой и отправляйтесь в ближайший лесной массив. Такая прогулка станет отличным способом укрепить здоровье и поднять настроение всей семье. Кроме того, в лесу можно поиграть в футбол, устроить соревнования по прыжкам через лужи или попытаться разгадать загадки природы.

Организация семейного кинопросмотра

Часто у семьи не хватает времени, чтобы собраться вместе и заняться общим делом. Используйте школьные каникулы, чтобы восполнить недостаток общения. Заранее выберите фильм или мультфильм, который понравится и детям, и взрослым. Лучше, если это будет нечто интересное и забавное. Накройте диван пледом, заварите чай с пряниками и приступайте к просмотру. Приятное занятие объединяет семью и оставляет прекрасные воспоминания.

Мастер-класс по творчеству

Творческое хобби способно принести немало пользы. В период каникул попробуйте что-то новое, будь то рисунок, вязание или кулинария. Такие занятия очень полезны, они способствуют развитию мелкой моторики рук, фантазии и усидчивости. Можно подготовить совместное задание, например, нарисовать плакат, посвященный семейному отдыху, или изготовить праздничные украшения. Ведь впереди новый год! К тому же, многие музеи и театры проводят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Воспользуйтесь этой возможностью и узнайте что-то новое!

Квест-игра

Современные дети любят компьютерные игры, но ничто не заменит живого общения и азарта от коллективной игры. Используйте идею квеста, организованного в пределах квартиры или двора. Подобрать сценарий несложно: выбирайте тематику, подходящую возрасту, распределяйте задания и поощрения. Это прекрасный способ развить логику, координацию движений и внимательность.

Благотворительность и волонтерство

Добрые дела всегда вызывают радость и внутреннее удовлетворение. Одно из замечательных занятий — участие в благотворительных акциях. Детям и подросткам, помогающим окружающим, такая активность помогает развить чуткость и эмпатию. Радуются от подобного опыта не только дети, но и взрослые члены семьи, ощущая общую волну добра и тепла.