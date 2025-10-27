«Пермские медведи» одержали седьмую победу подряд в чемпионате страны

Гандбольный клуб «Пермские медведи» продолжает успешно выступать в чемпионате страны среди команд суперлиги. В воскресенье на своей площадке подопечные Валентина Бузмакова разгромили краснодарский СКИФ со счетом 39:24.

Опережает пермяков только ЦСКА. Столичный клуб провел на игру больше. При этом «медведи» остаются единственной командой в турнире, которая пока не потеряла ни одного очка. Сейчас в чемпионате возникла пауза, в ходе которой главный тренер Валентин Бузмаков и ряд игроков пермской команды примут участие в составе сборной в играх в Белоруссии.