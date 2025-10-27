В Новосибирской области создадут комиссию по защите профчести педагогов

Комиссию по защите профессиональной чести и достоинства учителей создадут в Новосибирской области при региональном минобразования. Соответствующий приказ подписала глава министерства Мария Жафярова.

Согласно документу, задачей комиссии является урегулирование разногласий между педагогами и родителями, а также администрацией школ. Она будет рассматривать жалобы учителей на нарушение их профессиональных прав, если конфликт не удалось решить в учебном заведении или на уровне местных властей. Педагогу необходимо будет направить письменное заявление с изложением сути конфликта и своих требований. После этого в течение месяца его оповестят о времени заседания. Решение комиссии носит рекомендательный характер и его можно будет обжаловать в суде.

При этом в обязанность комиссии не будет входить рассмотрение споров учителей с федеральными и региональными властями. В состав новой структуры войдут представители минобразования региона, областного профсоюза работников образования, Гострудинспекции и общественных организаций.

Александра Стрелкова