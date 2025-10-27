ЦБ опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года

Центробанк опубликовал документ об основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 годы. В нем разъясняются «цели и принципы реализации» ДКП «в современных экономических условиях». Также в документе представлены базовый и альтернативные сценарии развития российской экономики в следующие три года.

Проект документа был рассмотрен на заседании правительства, обсуждался на совещаниях в Госдуме, отметили в ЦБ. В итоговом документе учтено решение по ключевой ставке от 24 октября, статистические данные на 18 октября и «обновленные параметры прогнозных сценариев».