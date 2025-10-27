В Саратовской области пресекли попытку вывоза 40 кг меда в Узбекистан

В Саратовской области сотрудники надзорного ведомства пресекли попытку вывоза 40 кг меда в пункте пропуска «Озинки». Об этом сообщили телеканалу «Саратов 24» в управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Мед должен был попасть на территорию Узбекистана. Специалисты проверили груз и выяснили, что его перевозка осуществлялась без ветеринарного сертификата.

В ведомстве напомнили, что на всех этапах транспортировки такие товары должны сопровождаться ветеринарными документами. Там добавили, что указанный груз вернули отправителю.

Павел Фролов