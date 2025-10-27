В Удмуртии задержан нетрезвый бесправник после погони

В Удмуртии полицейские задержали 36-летнего жителя Сюмсинского района, управлявшего автомобилем Lada Niva в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Экипаж ДПС попытался остановить нарушителя для проверки документов, однако он проигнорировал требования и увеличил скорость. Из-за угрозы для других участников дорожного движения полицейские применили табельное оружие для принудительной остановки автомобиля. В результате водитель был задержан.

На задержанного составлены административные протоколы, а его машина помещена на специализированную стоянку.

Анастасия Лопатина