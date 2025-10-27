Количество удаленных вакансий в Удмуртии увеличилось на 23% за 9 месяцев

Количество удаленных вакансий в Удмуртии увеличилось на 23% с начала года, достигнув 6,3 тыс. предложений, следует из данных портала hh.ru.

Удаленная занятость становится важным критерием для соискателей: почти половина кандидатов (48%) со всей страны учитывают наличие возможности работать удаленно при выборе работодателя. В Удмуртии наблюдается рост медианных зарплат для удаленных специалистов: выплаты увеличились на 39% и составили 66,1 тыс. руб.

В целом, по ПФО, число удаленных вакансий выросло на 17%, составив 745 тыс., что подтверждает устойчивый тренд на гибкие условия труда. «Удаленная занятость закрепилась как один из ключевых факторов выбора работы»,— отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Анастасия Лопатина