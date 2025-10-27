Конец октября в Прикамье будет самым теплым за последние шесть лет

27–31 октября в Пермском крае будут аномально теплыми, выше нормы примерно на 6°С, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». Подобное серьезное потепление отмечается впервые с 23 сентября, такая погода в конце октября в Прикамье в последний раз отмечалась в 2019 году.

В понедельник днем ожидается +4…+9° по региону, +6…+8° в Перми, возможны слабые и умеренные дожди. Ночью на вторник температура опустится до 0…+5° по краю, до +3…+5° в Перми, возможны туманы. Днем потеплеет +8°. В среду днем возможны прояснения с кратковременными ливнями, температура +6…+11° по краю и до +10° в Перми. В четверг ожидаются небольшие дожди в центре и умеренные по востоку Прикамья, ночью +2…+7°, днем +3…+8° по краю и до +7° в Перми.

В пятницу придет похолодание, на севере края 0…+2° и мокрый снег. На юге и в центре, а также в Перми +3…+5°, облачно, с небольшими дождями. В выходные возможны дожди и мокрый снег, температура воздуха –2…–7°. В воскресенье, 2 ноября, возможно значительное похолодание, особенно на севере и востоке края.