Глава СКР хочет знать, почему в Волжском долгое время не завершают ремонт школы

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жителей Волжского. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в обращении к господину Бастрыкину жительница Волжского рассказала о нарушении прав несовершеннолетних. С ее слов, в январе 2024 года специалисты приступили к капремонту здания школы. Завершить его должны были до марта этого года, но срок исполнения контракта постоянно продлевается.

Автор обращения отметила, что из-за этого дети более года не посещают школу, расположенную вблизи их места жительства. Родители неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР организовали по данному факту процессуальную проверку.

Павел Фролов