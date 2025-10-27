Поставщика питания в учебные заведения Красноярска осудили за взятки

Индивидуальную предпринимательницу из Красноярска приговорили к пяти годам условно и штрафу в размере 9 млн руб. по делу о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, в период с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года предпринимательница передала должностному лицу учебного заведения взятки на общую сумму более 4,5 млн руб. Незаконное вознаграждение полагалось за увеличение стоимости и последующее заключение контрактов на поставку горячего питания в заведение. Согласно достигнутой договоренности, «откат» составлял 6-10% от стоимости контрактов.

