Самарский губернатор призвал не доверять фонду «Оплот» Григора Гарибяна

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о расширении практики личного общения с жителями региона. На прошлой неделе он получил около 320 обращений, каждое из которых будет рассмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе работы с обращениями выявлены новые факты. Подписчик сообщил, что некоторые лица, выдавая себя за друзей губернатора, собирают важную информацию и пытаются получить государственные подряды с помощью мошеннических схем. Эти люди прикрываются фондом «Оплот», якобы созданным по поручению главы региона. Однако Вячеслав Федорищев подчеркнул, что фонд может использоваться для противоправной деятельности.

Губернатор призвал жителей региона сообщать о случаях, связанных с фондом «Оплот», Григором Гарибяном или Николаем Кириллиным. Он подчеркнул, что эти лица не имеют отношения к команде развития Самарской области.

Андрей Сазонов