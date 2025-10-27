Система энергоменеджмента ММК признана эффективной

Наблюдательный аудит признал эффективной систему энергетического менеджмента (СЭнМ) Магнитогорского металлургического комбината. Система успешно работает в компании с 2016 года. В первом полугодии 2025 года экономический эффект от использования инструментов СЭнМ составил почти 0,5 млрд руб.

СЭнМ ММК является одним из ключевых инструментов снижения энергозатрат комбината. Наблюдательный аудит, прошедший в сентябре 2025 года, охватил как подразделения управления главного энергетика ММК, так и цеха комбината во всех ключевых переделах — горно-обогатительном, сталеплавильном, коксохимическом и прокатном производствах. По результатам проверки комиссия оценила систему энергетического менеджмента ММК как результативную и соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023. Никаких несоответствий и отклонений от требований стандарта в ходе аудита не выявлено.

Ключевым документом СЭнМ является Энергетическая политика ММК, в которой закреплены стратегические цели компании по рациональному использованию энергии и снижению затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. Благодаря мерам, направленным на энергосбережение, в первом полугодии удалось снизить расходы компании. Так, оптимизация потребления покупной электроэнергии позволила сэкономить 173,8 млн руб. Реализация энергосервисных договоров принесла эффект более 150 млн руб. За счет проектов цифровизации и реализации идей новаторов получено 105,9 млн руб. Устранение нарушений, зафиксированных в чат-боте «Нарушение в сетях ТЭР», дало снижение в объеме 5,5 млн руб.

Другим результатом работы СЭнМ стало снижение в первом полугодии по сравнению с плановыми показателями удельной энергоемкости стали на 2,4%. За шесть месяцев 2025 года по сравнению с плановыми ориентирами увеличилась утилизация доменного газа на 8,8%, в том числе цехами управления главного энергетика на 10%. Увеличение выработки электроэнергии составило 18 МВт . Доля собственной электроэнергии в балансе ПАО «ММК» составляет 67,9%.

Традиционно активно проявили себя сотрудники ПАО «ММК». За полгода через Платформу энергоменеджмента ими было подано 345 энергоэффективных идей, внедрено 234 идеи с плановым ожидаемым эффектом около 100 млн руб. В обществах Группы ММК поданы 74 идеи (65 внедрены). Плановый экономический эффект на одно внедренное мероприятие составил по ПАО ММК 426 тыс. руб. Наиболее высокие показатели в этом плане продемонстрировали доменный цех, производство толстолистового проката, центр энергосберегающих технологий, центральная и паровоздуходувная электростанции.

Эффективная работа системы энергоменеджмента и реализация профильных мероприятий также позволяют ММК снижать воздействие на изменение климата за счет сокращения выбросов парниковых газов.

ПАО «ММК»