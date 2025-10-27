В Троицке завели дело после подзатыльников школьнику от учителя
Следственный отдел по Троицку управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) после того, как в селе Берлин учитель дал подзатыльники школьнику, сообщает пресс-служба госоргана.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Дело завели после публикации в социальных сетях соответствующего видео. Согласно ролику, учитель спрашивает у 9-летнего мальчика, на какой слог падает ударение. После неправильного ответа она бьет ребенка по голове, после чего ситуация повторяется.
Сотрудники регионального управления СКР назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям или бездействию руководства школы.