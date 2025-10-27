Кнайсль: почти все политические партии Австрии желают вступления в НАТО

Большинство политических сил в Австрии поддерживают идею вступления страны в НАТО, заявила экс-министр иностранных дел страны Карин Кнайсль «РИА Новости». По ее словам, почти все партии, за исключением некоторых социал-демократов, выступают за отказ от нейтралитета.

Карин Кнайсль напомнила, что Вена впервые проявила интерес к изменению статуса нейтралитета в 2000 году при канцлере Вольфганге Шюсселе. «Я преподавала в вооруженных силах много лет, — сказала госпожа Кнайсль, — и видела их большую сфокусированность на трансатлантическом сотрудничестве».

Экс-министр отметила, что мнение населения Австрии по этой теме сложно оценить. По ее мнению, референдум мог бы стать наилучшим способом выяснить позицию граждан