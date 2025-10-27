Главе СКР доложат о нарушении прав жителей Волгограда на доступную среду

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по сведениям о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на доступную среду в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Граждане неоднократно обращались в уполномоченные органы по вопросу о нарушении прав на доступную среду. В итоге сотрудники управляющей компании оборудовали входную группу здания пандусом, но его конструкция не соответствует установленным нормативам.

Со слов волгоградцев, использование пандуса представляет опасность для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку.

Павел Фролов