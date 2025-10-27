«Мы должны соответствовать XXI веку»

Тугулымский округ расположен на восточной границе Свердловской области с Тюменской областью. Муниципалитет давно считается одной из «депрессивных» территорий. В 2024 году его возглавил Алексей Поздеев, который до 2015 года был главой Кондинского района — одного из крупнейших по площади муниципалитетом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).В интервью «Ъ-Урал» господин Поздеев рассказал, как проблемы Тугулыма могут решить создание новых производств, завершение реконструкции трассы М-12 и модернизация инфраструктуры ЖКХ.



— В сентябре исполнился год, как вы руководителе Тугулымом после отставки прошлого главы Николая Черепанова. Какие ключевые результаты в своей работе можете отметить?

— Самое большое достижение команды за последние годы — запуск станции водоподготовки за 200 млн руб. для закрытия потребностей всех жителей поселка Тугулым, однако остается риск вторичного загрязнения — процент износа всех 100 км коммуникаций района составляет порядка 80%. Для улучшения качества воды заявились на федеральный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которого надеемся получить средства на замену сетей.

Когда приехал в Тугулым, вопрос с водой сразу бросился в глаза, а это здоровье людей. Если проблему с дорогами я сразу решить не смогу, это вопрос системной работы на протяжении многих лет, то сделать качественное водоснабжение за короткий срок при поддержке областного правительства реально — и уже сегодня в поселке она из крана идет чистая. Так будет и в других населенных пунктах. Мы прошли отбор в региональную программу по развитию ЖКХ и повышению энергетической эффективности и с 2026 года поэтапно начнем техническое перевооружение практически всех водозаборных станций в районе. Остается пока открытым вопрос только по Юшале, где мы занимаемся поиском подземных источников водоснабжения.

Усилили работу по дорогам, чтобы снизить остроту проблемы в районе — подготовили проект по реконструкции центральной ул. Ленина и моста, по которым идет транзитный поток, и увеличили объем средств для территориальных управ на содержание дорог с 27 млн руб. практически в три раза в 2025 году. Из всех 600 км дорог района в нормативном состоянии находятся только 30%, однако до любой точки муниципалитета даже при медленной скорости можно добраться в течение часа.

— До переезда в Тугулым вы в 2011-2015 годах возглавляли один из крупнейших по площади муниципалитет ХМАО — Кондинский район. Удалось перенести сюда опыт из Югры?

— С первого дня пытаюсь внедрить моменты, которые давали результаты в ХМАО. Иногда это воспринимают в штыки, люди к этим методам решения вопросов не привыкли, да и не все готовы к преобразованиям. Тем не менее, у меня есть виденье, как развивать муниципалитет.

Несмотря на его отличие от Кондинского района, который размером с небольшое европейское государство (в 16 раз больше Тугулмыского округа.— "Ъ-Урал"), здесь аналогичные проблемы, с той же занятостью населения — до 1990-ых Тугулым был достаточно развитым промышленным и сельскохозяйственным районом, но после развала Советского Союза люди остались без работы и на месте производства возникли руины.

Практически тоже самое случилось и в Кондинском районе — там была открыта первая нефть в Западной Сибири, однако тоже в последние годы основой экономики является лесная промышленность. Но недавно там стали разрабатывать новые месторождения. Когда возглавлял район, в шутку говорил, в Кондинском районе была первая нефть, будет и последняя.

— Что конкретно удалось внедрить в Тугулыме из вашего опыта?

— Когда я здесь появился, увидел, что трактора поздновато выходят чистить дороги. В Югре выпавший снег убирают рано — и уже этой зимой машины в Тугулыме стали выходить на чистку центральных улиц раньше, и люди шли на работу по-чистому. Хотелось бы, чтобы в районе следили за благоустройством и содержанием придомовых территорий — в ХМАО за этим следят и наказывают в случае игнорирования. Здесь же в ряде населенных пунктов совсем не так, и надо работать с людьми, строго спрашивать за траву нескошенную и неубранный мусор.

В администрации я стараюсь привить подчиненным, чтобы они ставили более высокие планки при решении вопросов. Призываю их не смотреть на то, что здесь всегда так было — это стереотип, который надо менять. У нас должно быть по-другому.

— О «депрессивности» Тугулымского района можно услышать до сих пор. У вас есть план по реализации инвестиционных проектов на территории?

— Связываем развитие района, в том числе, с М-12. Надеемся, что после завершения ее реконструкции появятся дополнительные условия для развития придорожного сервиса, и придут предприниматели из разных сфер. На территории проходит большой трафик, что начинает видеть и бизнес — около дороги работает термальный парк, который пользуется спросом местного населения и водителей транзитного транспорта. Готовы и дальше предоставлять свободные площади, однако в очередь пока никто не становится.

Приходят с предложениями, но часто пропадают. Одни хотели заняться комплексным развитием территорий (КРТ) — возвести коттеджный поселок с инфраструктурой на границе с Тюменской областью, другие заявились с планом строительства глэмпинга и благоустройства берега на берегу реки. Возможно, обстановка в стране не дает предпринимателям двигаться дальше, та же ставка Центробанка.

На данный момент экономика района представлена малым бизнесом в сельском хозяйстве и лесной промышленности. Работают порядка 40 пилорам. Мы бы хотели видеть предприятие по развитию лесопереработки, чтобы создавать продукцию из опила и щепы — сейчас это только отходы, которые надо вывозить и утилизировать. Малые предприятия и предприниматели в сельскохозяйственной сфере в основном заняты растениеводством — выращивают культуры на площади в 13 тыс. га.

— Действующий бизнес и условия на территории стимулирует развитие населенных пунктов?

— Среди всех 52 сел, деревень и поселков района фиксируем отрицательную демографию — идет убыль населения. Положение осложняет близость с Тюменской областью — с одной стороны жителям удобно пользоваться ее услугами, до Тюмени чуть больше 50 км, с другой идет мощный отток кадров. Люди побывают в городе и возвращаются с ощущением, что здесь должно быть также, и растут требования к властям. Мы же, в свою очередь, не можем пока сравнить свои возможности ни с Тюменью, ни с Тюменским районом. Хотя мы живем в XXI веке и должны соответствовать этому во всех отношениях.

Это проблема государственного масштаба — создать комфортные условия для жизни в подобных территориях, как наша. Со своей стороны мы стараемся закрыть потребности людей по воде, свету, дорогам, торговым сетям, но по многим вопросам не хватает ресурсов, и мы реально отстаем.

— Относится ли это и к медицине? В СМИ писали о возможном закрытии стационара в поселке и о сокращении персонала.

— Об этом была вброшена неверная информация, но могу констатировать — закрытие, присоединение к Талицкой больнице и увольнения не планируются. Медицинское обслуживание будет предоставляться в прежнем объеме и его качество не пострадает, это заверили в министерстве здравоохранения Свердловской области. Продолжается капитальный ремонт поликлиники в Тугулыме, что улучшит ситуацию и откроет новые перспективы.

— Каких показателей должен достигнуть Тугулым по итогам пяти лет вашей работы главой?

— Должны быть по максимуму отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения, запущен долгострой канализационных очистных сооружений, приведены в нормативное состояние дороги, население удовлетворено перевозками, которые сегодня работают на крайне низком уровне, ну и чистая вода — то, что связано со здоровьем людей, дает возможность тушить пожары и запускать производственные процессы. До 2023 года были часты случаи, что открываешь кран, а воды нет. Нам удалось решить эту проблему, и надо не допустить, чтобы она возникла вновь. К тому же, в последние годы в районе не реализован ни один проект в социальной сфере. Хотелось бы строить и ремонтировать и эти объекты, мы должны соответствовать XXI веку.

Беседовал Василий Алексеев

Тугулымский муниципальный округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь — 3,3 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 16,7 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Тугулыма составляет 270 км. В состав муниципального округа входят 52 населенных пунктов, включая административный центр. К ведущим отраслям промышленности района относятся лесозаготовка, развито сельское хозяйство. Доходы бюджета Тугулыма на 2025 год, согласно данным местной думы, планируется в объеме 1 млрд 850 млн руб., расходы — 1 млрд 918 млн руб.