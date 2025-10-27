Российские фабрики отправят на Ямал 1,5 тыс. музыкальных инструментов

К 2027 году российские фабрики эксклюзивно для музыкальных школ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изготовят 1,5 тыс. музыкальных инструментов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Даниленко / правительство ЯНАО Фото: Анастасия Даниленко / правительство ЯНАО

Регион сотрудничает с пятью ведущими отечественными производителями уже два года — соответствующее соглашение с ними департамент культуры округа заключил в феврале 2023 года. На прошлой неделе в школы поступила новая партия. «Продолжаем обновлять фонд инструментов в наших музыкальных школах. Приняли очередную поставку — по всему Ямалу зазвучали новые пианино, баяны и балалайки, виолончели и скрипки. Параллельно обновляем сами ДШИ — в этом году после ремонта распахнули двери школы в Салехарде и Ноябрьске, завершаем реновацию в Надыме»,— рассказал господин Артюхов.

Как сообщили в региональном правительстве, инструменты закупаются как на средства окружного, так и федерального бюджетов — сегодня в школах Ямала насчитывается более 6 тыс. единиц, при этом за последние три года в учреждения культуры поступило свыше 2 тыс. новых инструментов.

Сейчас в 23 музыкальных школах ЯНАО обучается более 15 тыс. детей по направлениям музыки, хореографии, эстетики, актерского искусства, графики и других.

Ирина Пичурина