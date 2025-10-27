Под Волгоградом в ДТП погиб подросток, прокуратура контролирует проверку

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в ДТП погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дорожная авария произошла в 11:30 накануне, 26 октября, на мостовом переходе через реку Волга. Там столкнулись автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 38-летний мужчина, и электровелосипед под управлением 16-летнего подростка. Последний погиб.

На место ДТП выезжала прокурор Среднеахтубинского района Жанна Селютина. Надзорное ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки.

Павел Фролов