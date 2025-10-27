Заведующая аптекой в Красноярске получила условный срок за махинации с рецептами

Красноярский суд назначил 3 года 7 месяцев условно заведующей аптекой, признав ее виновной в незаконном сбыте сильнодействующих препаратов (ст. 234 УК РФ), превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) и пособничестве в оказании небезопасных услуг (ст. 33 и 238 УК РФ). Об этом сегодня рассказали в краевом управлении Следственного комитета, добавив, что осужденной установили запрет на занятие фармацевтической деятельностью сроком на два года.

По версии следствия, в период с октября 2021-го по июнь 2024 года заведующая аптекой вносила изменения в рецепты покупателей, приобретающих сильнодействующие препараты. Она указывала в бланках большее количество проданных упаковок, а лекарства передавала знакомому врачу.

Тот с коллегами занимался оказанием услуг по выведению из запоя. Медики ставили капельницы с сильнодействующими препаратами без проведения диагностических исследований и соблюдения правил оказания медпомощи, восемь их пациентов скончались. Уголовное дело в отношении еще 24 фигурантов расследуется.

Илья Николаев