Пострадавших при взрыве на заводе в Копейске доставили в Нижний Новгород

Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород двух пострадавших после взрыва на одном из копейских заводов, сообщает пресс-служба ведомства.

Самолет Ил-76 выполнил санитарную эвакуацию двух человек, нуждающихся в высококвалифицированной медпомощи. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава России.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв. Подтверждена информация о 12 погибших. Пострадали 29 человек, еще 11 сотрудников ищут под завалами.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.

Семьи погибших и пострадавшие получат компенсации от страховой компании и предприятия.

Виталина Ярховска