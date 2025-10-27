Посол: уход из России принес значительные убытки южнокорейским компаниям

Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев рассказал в интервью «РИА Новости», что ушедшие из России южнокорейские компаний понесли большие потери, в то время как оставшиеся процветают. Корейский бизнес хорошо осведомлен о возможностях российского рынка и ищет возможности для взаимодействия в новых условиях, сообщает агентство со слов посла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев

Фото: Архив Георгия Зиновьева Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев

Фото: Архив Георгия Зиновьева

Господин Зиновьев подчеркнул, что ушедшие с российского рынка компании «не хлопали дверью, все хотели остаться», но их вынудили покинуть рынок, производственные мощности, которые были созданы. Процесс ухода был болезненным и убыточным. «Думаю, сейчас этот бизнес "кусает локти", как говорится»,— цитирует его агентство.

Те, кто остался — в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — чувствуют себя уверенно и процветают, отметил посол. Он пожелал того же и всем остальным компаниям, которые по-доброму относятся к России и российскому народу, а таких, по словам Георгия Зиновьева, в Южной Корее большинство.

Эрнест Филипповский