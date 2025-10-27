Челябинская область вошла в топ-25 регионов по доступности жилья

В Челябинской области 55,2% семей с двумя детьми доступна аренда квартиры в январе-сентябре 2025 года. Регион находится на 23-м месте среди субъектов России по этому показателю, следует из рейтинга «РИА Новости».

Южноуральской семье для оплаты аренды и повседневных расходов в месяц необходимо 104,6 тыс. руб. В прошлом году 49,2% семей с двумя детьми могли позволить себе снимать квартиру. Тогда регион занимал 33-ю позицию в списке, а доход для покрытия аренды и других расходов составлял 93,9 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий (доля семей, которые могут снимать жилье, — 76,4%; необходимая зарплата — 175,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийский (75,5%; 135 тыс. руб.) автономные округа и Сахалинская область (64,8%; 158 тыс. руб.). На последних местах в списке находятся республики Чеченская (13,5%; 116,2 тыс. руб.), Ингушетия (17,3%; 97,5 тыс. руб.) и Дагестан (18,8%; 111,3 тыс. руб.).

Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей, 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Виталина Ярховска