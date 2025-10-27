В Красноярском крае выставлен на торги участок нефтегазового месторождения

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) 18 декабря проведет аукцион на право разведки и добычи нефтегазового месторождения Исчухский-2 в Богучанском районе Красноярского края. Прием заявок завершится 28 ноября. Стартовый размер разового платежа за пользование лицензией сроком на 27 лет составляет 255,9 млн руб., говорится на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Участок недр Исчухский-2 площадью 292 кв. км расположен на правобережье р. Ангары. Запасы газа категории С2 составляют 21,79 млрд куб. м, С1 — 1,49 млрд куб. м. Запасы нефти составляют 1,02 млн т.

Согласно технической документации, участок Исчухский-2 граничит с Таимбинским лицензионным участком и Ильбокичским месторождением, которые разрабатываются компанией «Газпром».

Лолита Белова