Дожди и мокрый снег ожидают регионы Сибири

В Томской и Кемеровской областях 27 октября днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит от +2 до +6 градусов, порывы ветра до 17 м/с, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Республике Алтай температура воздуха местами опустится до -2 градусов, возможны умеренные дожди с мокрым снегом. В Новосибирской и Омской областях до 29 октября осадков не ожидается, температура воздуха днем ожидается в районе +5 градусов.

В Красноярском крае днем потеплеет до +7 градусов, осадков не ожидается. Усиление ветра до 13 м/с.

Александра Стрелкова