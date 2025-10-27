В Прикамье зарегистрировано рекордное число автомобилей Belgee

В сентябре в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2240% выросли продажи автомобильного бренда Belgee. Авто этой марки выпускает совместное белорусско-китайское предприятие «Белджи», созданное с Geely Motors. Согласно данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, в регионе за прошлый месяц было зарегистрировано 234 авто этой марки. По количеству регистраций в Прикамье Belgee заняла третье место — ее доля на рынке составляет 9,9%.

Официальным дистрибьютором бренда Belgee является китайский концерн Geely Motors. Согласно открытым данным, в Пермском крае автомобили Belgee продают три дилера Geely — это компании Verra, «Автопрестиж» и «Дав-авто».

Напомним, в сентябре рынок продажи новых автомобилей в Пермском крае показал снижение на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2355 новых легковых авто.