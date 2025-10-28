Мэрия Перми вновь выставит на торги участки под жилые дома на Кировоградской улице

Глава Перми Эдуард Соснин внес проект решения об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества краевой столицы на 2026–2028 годы. Согласно документу, в список вошли доли в праве на земельные участки по ул. Кировоградской, 186б (73/100 долей), 188а (13/20 и 319/492), 188г (8/25), 190 (7/20). Территории предназначены под многоквартирные дома.

Отметим, в 2024 году пермская мэрия уже объявляла аукцион по продаже 73/100 долей на территорию площадью 760 кв. м по ул. Кировоградской, 186б. Начальная цена лота тогда составила 4,6 млн руб.

Кроме этого, прогнозным планом приватизации планируется продать на аукционе кабельные линии и сети электроснабжения, а также лом и отходы черных металлов общим весом 924,5 тонны. Летом 2025 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что лом и отходы черных металлов поступили от ООО «Мовиста Пермь» в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного с администрацией города Перми. Лом образовался при реконструкции/ремонте муниципальных трамвайных путей, поясняли в департаменте имущественных отношений.