«Развитие» стало владельцем компаний-генподрядчиков

ООО «Инвестиционно-строительная группа “Развитие”», холдинговая структура одноименного пермского застройщика, приобрело 100% долей пермских ООО «Строительная компания “Техстрой”» и ООО «Экспансия-Строй». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 23 октября, говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

«СГ “Развитие” в последние годы активно развивает направления промышленного строительства, строительства социальных и общественных зданий. Генподрядчиком таких работ чаще всего выступала СК “Техстрой”. В то же время направление жилищного строительства остается приоритетом, и там генподряды выполняла и выполняет компания “Экспансия-Строй”. Приобретение этих компаний соответствуют стратегии развития группы»,— пояснил «Ъ-Прикамье» председатель совета директоров холдинга Алексей Раев.

Группа «Развитие» с 2011 года выступает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируясь на возведении жилой и коммерческой недвижимости. В группу входят подразделения, выполняющие широкий спектр работ по строительству и эксплуатации объектов недвижимости. Холдинг реализовал свыше 50 проектов. В группе работает более 1 тыс. человек.

По 25% ООО «ИСГ Развитие» принадлежит Алексею Раеву и Ирине Равцовой, по 16,6% — Николаю Булатову, Георгию и Николаю Кочкиным.