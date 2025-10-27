Суд отказал администрации Перми в иске о демонтаже киосков у ТЦ «Времена года»

Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Перми в сносе нестационарных торговых объектов у ТЦ «Времена года» по ул. Докучаева, 42б. По данным картотеки суда, решение вынесено 22 октября, мотивированное решение пока не изготовлено.

Ответчиками являлись предприниматели Игорь Жуков (бывший начальник пермском таможни – «Ъ-Прикамье») и Николай Скляров. Администрация требовала обязать их путем демонтажа НТО освободить парковочные места для посетителей торгового центра, в том числе инвалидов. Снести павильоны требовали с двух участков: один из них, площадью 3,3 тыс. кв. м, находится под зданием ТЦ, а другой — 158 кв. м — под самим спорным строением. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, возле торгового центра, на меньшем по площади участке по ул. Докучаева, 42б/2, находится павильон с мини-пекарней «Хлебница» и магазинами молочной продукции «Вемол» и мясных изделий «Куединский».