Последний пермский инвестор отказался от требований к СИБУРу

ООО «ИК “Финдом”» направило в Арбитражный суд Пермского края заявление об отказе от исков к ПАО «СИБУР Холдинг». Суд прекратил производство по делу 20 октября, о чем свидетельствует информация в картотеке суда.

Фото: Дмитрий Астахов

Ранее пермские инвесторы Лейла Гараева и Олег Стародубцев отказались от исков к ПАО «СИБУР Холдинг» в связи с выполнением ответчиком обязательств перед инвесторами. ИК «Финдом» было последним истцом по делу. ПАО «СИБУР Холдинг» задолжало ИК свыше $719 тыс. руб.

Напомним, в начале 2025 года с заявлениями в Арбитражный суд Пермского края с исками к ПАО обратились ИК «Финдом», а также совладелец группы компаний «ПМД» Олег Стародубцев и дочь его делового партнера Лейла Гараева. Все они в разное время приобрели облигации SIBUR Securities DAC, которую истцы считают подконтрольной ПАО «СИБУР Холдинг». Они указывают, что в итоге не получили обещанные выплаты от $305 тыс. до $719 тыс. Ранее иски к ПАО направили и инвесторы из других регионов.