ДВЖД отмечает сокращение грузоперевозок с Китаем за три квартала года на 2,3%

Объем грузоперевозок через пограничные переходы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал АО РЖД) в январе—сентябре снизился на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Во всех направлениях через погранпереходы перевезено 13,7 млн т грузов.

Вместе с тем, в отчетный период фиксируется рост поставок на двух переходах. Перевозки через погранпереход Гродеково—Суйфэньхэ составили почти 6,5 млн т — с ростом в 1,1%. В частности, на 14,2% увеличился объем поставок в КНР угля — до 3,3 млн т. Поставки руды увеличились в 1,7 раза, до 1,4 млн т. На мостовом железнодорожном погранпереходе Нижнеленинское—Тунцзян также фиксируется рост перевозок в обоих направлениях на 10,2%, до 6,6 млн т. Так, поставки угля увеличились на 12,8%, до 3,1 млн т, а руды — в 1,3 раза, до 1,6 млн т.

По итогам 2024 года объем грузоперевозок с Китаем вырос на 23,8% к предыдущему году, до 19,2 млн т. Основу составил экспорт — 18,2 млн т, что на 25,6% больше, чем в 2023 году.

Эрнест Филипповский, Хабаровск