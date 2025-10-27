На трассе в Приангарье произошло массовое ДТП, пять фур загорелись

Крупное ДТП произошло около 8:00 по местному времени в Нижнеудинском районе Иркутской области на 1325 км трассы Р-255 «Сибирь», сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным администрации Нижнеудинского района, столкнулись восемь автомобилей, пять большегрузов сгорели. Три человека пострадали в аварии, один погиб.

Участок трассы полностью перекрыт, организован временный объезд через близлежащий поселок Камышет. Областной прокуратурой организована проверка.

Александра Стрелкова