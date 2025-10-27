В Новосибирске военного и его подельника осудили за сбыт наркотиков

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему и его подельнику по делу о сбыте наркотиков. Подсудимым назначили 12 и 13 лет колонии соответственно, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты дела получили координаты тайника с запрещенными веществами от неустановленного лица через интернет. После они организовали около 75 закладок на территории Новосибирской области с разовыми дозами наркотика, фиксируя местоположения с указанием GPS-координат.

На следующий день силовики задержали дилеров.

Александра Стрелкова