В Новосибирске военного и его подельника осудили за сбыт наркотиков
Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему и его подельнику по делу о сбыте наркотиков. Подсудимым назначили 12 и 13 лет колонии соответственно, сообщает пресс-служба суда.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, фигуранты дела получили координаты тайника с запрещенными веществами от неустановленного лица через интернет. После они организовали около 75 закладок на территории Новосибирской области с разовыми дозами наркотика, фиксируя местоположения с указанием GPS-координат.
На следующий день силовики задержали дилеров.