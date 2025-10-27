Забор на границе Финляндии и России стал объектом интереса европейских туристов

Новой туристической достопримечательностью стало ограждение на восточной границе Финляндии. В связи с этим погранслужба Финляндии столкнулась с ростом числа мелких нарушений границы, сообщает портал Yle.

По информации пограничной службы Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировано более 50 мелких нарушений границы – на треть больше, чем летом 2024 года. Ведомство уточняет, что к таким нарушениям чаще всего причастны иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии и желающие посмотреть на территорию России из-за забора.

Нарушения обычно вызваны «неосмотрительностью или незнанием правил, связанных с пограничной зоной», а также тем, что в навигаторах и зарубежных картографических сервисах погранзона «может быть не отмечена». Нахождение в таких локациях запрещено «без специального разрешения». Обычно в таком случае назначается штраф.

Влад Никифоров