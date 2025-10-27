Истребитель Hornet и вертолет Sea Hawk ВМС США упали в Южно-Китайское море

В Южно-Китайском море в воскресенье потерпели крушение истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Sea Мawk, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию Тихоокеанского флота ВМС США в соцсети X. Оба воздушных судна утонули, но все члены экипажей выжили.

По данным американских военных, 26 октября около 14:45 местного времени вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолетной эскадрильи, упал в море при проведении плановых операций.

В этот же день на другом участке также при выполнении плановых операций потерпел крушение самолет, приписанный к 22-й ударной эскадрильи с авианосца Nimitz. Уточняется, что это произошло при заходе на посадку.

Причины произошедшего еще устанавливаются.

