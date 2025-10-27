Принадлежащий ОПГ из 24 человек схрон с оружием нашли в Приморье

Схрон с оружием обнаружен в приморской Находке, следователи изъяли несколько десятков единиц боевого орудия и боеприпасов. Были также задержаны 24 члена ОПГ. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК).

По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов на территории Находкинского городского округа создали ОПГ и привлекли в нее еще пятнадцать человек. Фигуранты угрожали местным предпринимателями и требовали от них деньги. Общий размер вымогаемых средств составил более 2,5 млн руб.