Бессент: военнослужащие США не смогут получать зарплату к 15 ноября из-за шатдауна

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военнослужащие не будут получать зарплату к 15 ноября, если приостановка работы правительства затянется, сообщает CBS News. Ранее американские власти заявляли, что военнослужащие будут получать зарплату на период шатдауна.

«Я думаю, мы сможем выплачивать им зарплату, начиная с ноября, но к 15 ноября наши войска и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату»,— сказал господин Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону использовать неизрасходованные средства из фондов НИОКР для выплаты зарплаты военным, выделив около $8 млрд из средств предыдущего финансового года на выплату зарплаты в середине месяца, напомнил CBS News. Однако мера носит временный характер.

«Какой позор»,— сказал министр финансов, обвинив демократов в Конгрессе, которые, по его словам, «беспокоятся о своих праймериз, а не об американском народе».

Демократы и республиканцы уже несколько недель находятся в тупике по вопросу финансирования правительства, поскольку демократы требуют продления налоговых льгот на медицинское страхование в качестве условия возобновления работы правительства. Республиканцы заявили о своей готовности обсуждать вопрос здравоохранения, но только после возобновления работы правительства.